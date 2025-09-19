El magistrado Ignacio González, sobre el fallo de las pulseras antimaltrato: "Es procedente abrir unas diligencias informativas"

El magistrado ha analizado el fallo que se produjo en las pulseras antimaltrato, señalando que cree que sería importante abrir unas diligencias para que se pueda depurar cualquier tipo de responsabilidad sobre lo sucedido.

La transición de la gestión de una empresa a otra del sistema 'Cometa', el cual se usa para el seguimiento telemático de maltratadores, derivó en fallos que llevaron a "una gran cantidad de sobreseimientos provisionales o fallos absolutorios" en procesos por quebrantamiento de penas y medidas de alejamiento.

El magistrado Ignacio González Vega ha analizado en Al Rojo Vivo lo ocurrido, confesando que él cree que lo que deberían hacer es "abrir unas diligencias informativas" para saber exactamente qué ha pasado.

"Se constata en cuanto al resultado que no ha habido ninguna víctima de ese supuesto apagón", ha aclarado, indicando que a pesar de esto deberían abrirse unas diligencias para "depurar cualquier tipo de responsabilidad".

Un momento que ha aprovechado para aclarar que, cuando hay un juicio penal sobre el delito de quebrantamiento de condena, existen más pruebas de cargo "que pueden acreditar los hechos en los que se ha producido".