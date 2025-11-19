Alfonso Pérez Medina, sobre Santos Cerdán: "Hay un material probatorio que, unido a las grabaciones de Koldo García, dan casi por cerrada la instrucción"

El periodista también se ha referido a las imágenes del encuentro que Cerdán mantuvo en el pub 'El Penta' con el exCEO de Acciona "Lo que acreditan es que existe una relación directa entre Cerdán y esa empresa que pagaba las mordidas, ese peaje del 2% para conseguir adjudicaciones públicas".

El jefe de Tribunales de laSexta, Alfonso Pérez Medina, ha valorado el nuevo informe de la UCO que sitúa al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como la persona que actuó de "enlace" entre Acciona y el Ministerio de Transportes. Según el periodista, "son indicios clarísimos de la comisión de delito", y ha subrayado que existen "muchísimas conversaciones de Antxón Alonso, el socio de Santos Cerdán en Servinabar, una persona que manejaba mucha información y que va dejando muchas pistas, muchos rastros en ese sumario de corrupción, y que además lo va contando todo a su mujer".

Pérez Medina ha destacado también que "hay un material probatorio que, unido a las grabaciones que hizo Koldo García, dan casi por cerrada la instrucción".

El periodista se ha referido además a las imágenes del encuentro que Cerdán mantuvo en El Penta con el exCEO de Acciona Construcción, Justo Vicente Pelegrini: "Demuestra la relación que tenía Santos Cerdán con el entonces CEO de Acciona. No es la única: hay varias en ese piso de Fuencarral. Y lo que acreditan es que existe una relación directa entre Cerdán y esa empresa que pagaba las mordidas, ese peaje del 2% para conseguir adjudicaciones públicas".

Por último, ha explicado que, según la UCO, "Cerdán era ese enlace con la Administración: primero con el Gobierno de Navarra y, a partir de 2019, con todas las obras del Ministerio de Transportes".

