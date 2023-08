Alejandro Inurrieta ha asegurado en Al Rojo Vivo que el precio del alquiler de la vivienda "no tiene solución" a largo y medio plazo. De esta forma, ha asegurado que el acceso a la vivienda digna para determinados colectivos y asequible para la clase media, se ha convertido "en el gran fracaso de la democracia española".

El economista ha indicado que una de las principales razones por las que no cuenta con una solución en un periodo corto de tiempo es porque no ha entrado en vigor la ley de vivienda en su totalidad. "No hay control de alquileres", ha señalado.

Además, otro de los motivos principales es que "seguimos estando a la cola" de la vivienda pública y social.