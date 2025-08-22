Alcalde de Jarilla, tras los incendios: "He pedido al consejero que no se olviden de nosotros; sin ayudas no salimos de esto"

Tras los incendios que arrasaron Jarilla, el municipio intenta levantarse. En Al Rojo Vivo, su alcalde cuenta cómo afrontan la reconstrucción y la vuelta a la normalidad.

El alcalde de Jarilla ha descrito en Al Rojo Vivo la situación tras el incendio que ha arrasado el municipio: "Mires donde mires, es desolador. Tenemos que asumir que nos ha tocado vivir con esto hasta que el monte se regenere".

De momento, los esfuerzos se concentran en recuperar los servicios básicos: "Hemos trabajado en restablecer el agua potable, reparar fugas, limpiar caminos públicos… Poco a poco intentamos volver a la normalidad", explicaba.

En cuanto a las ayudas, lanzaba un mensaje claro a la administración autonómica: "Le he dicho al consejero que, por favor, no se olviden de nosotros. Si no recibimos ayudas, no salimos de esta. Él me respondió que no nos iban a olvidar; esperemos que cumplan con su palabra".