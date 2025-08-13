El alcalde de Alija del Infantado señala que los vecinos evitaron que el fuego entrase en el pueblo: "No pudimos tener ayuda de los bomberos"

José María Sánchez ha señalado que se encuentran en una zona donde hay muchos pueblos afectados por el fuego, por lo que no pudieron contar con la ayuda de profesionales. "Las patrullas son las que son", ha destacado.

José María Sánchez es alcalde de Alija del Infantado, uno de los pueblos de Castilla y León que se ha visto afectado por el incendio. "La situación ahora es relativamente tranquila porque anoche el fuego fue cesando por sí solo y no se ha reavivado", ha explicado.

De esta forma, ha indicado que están a la expectativa de lo que pueda ocurrir en las próximas horas. "Las llamas estaban cerca, el miedo era que entrara en el pinar, porque entonces se hubiese metido en las casas, pero no llegó", ha indicado.

En cuanto a los medios con los que contaron para combatirlo, ha confesado que no pudieron contar con la ayuda de bomberos. "Nos encontramos en una zona donde hay muchos pueblos afectados por el fuego y las patrullas son las que son", ha reconocido.

Por tanto, ha señalado que fueron los vecinos tanto de la zona como de pueblos limítrofes los que acudieron con tractores y máquinas para hacer frente al incendio.

Pese a todo, ha destacado que de madrugada llamó a la Junta de Castilla y León porque las llamas se estaban acercando a una zona donde hay un colegio y ahí sí que le enviaron una dotación de bomberos.

"Ahora han llegado patrullas que ya se han encargado del incendio", ha aclarado, señalando que el trabajo que deben realizar ahora es "mojar o bloquear el perímetro para que no se extienda".

El alcalde ha reconocido que nunca había vivido nada similar, indicando que cuando ayer tuvieron que desalojar el pueblo, la Junta envió medios para desplazar a gente de una residencia de ancianos y personas que no contaban con medios para desplazarse.