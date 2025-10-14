Barroso, tras reconocer M. Á. R. ante el juez que es una "deducción" suya que la Fiscalía filtrase el expediente del novio de Ayuso: "Lo más alucinante es el silencio de Feijóo"

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, reconoció ante el juez que mintió sobre la filtración del expediente de González Amador. En Al Rojo Vivo, Barroso ha criticado su actitud y el silencio del líder del PP, Feijóo, ante sus mentiras.

El jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, más conocido como M.Á.R., reconoció ante el juez que mintió al afirmar que la Fiscalía había filtrado el expediente de González Amador: "Es una deducción", aseguró. Estas declaraciones, a las que laSexta tuvo acceso, se produjeron en el Supremo en el marco de la causa abierta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

En Al Rojo Vivo, Alan Barroso ha expresado su indignación por diversas cuestiones entorno al caso: "Lo que me sorprende y me indigna no es que Miguel Ángel Rodríguez mienta, sino que haya medios de comunicación que publiquen ese bulo simplemente por una mentira suya, y que a partir de ahí todo se descontrole. Me parece alucinante que esto no tenga ninguna consecuencia".

Barroso ha recordado además que Rodríguez, con un salario de 90.000 euros al año, ocupa un puesto de alta responsabilidad en un gobierno autonómico y se dedica a difundir informaciones falsas sobre un supuesto particular.

A esto se suma, según Barroso: "Cuando saltó la noticia del presunto fraude fiscal del novio de Ayuso, Rodríguez amenazó al diario ElDiario.es que la publicó. Si entonces Ayuso le apoyó mientras amenazaba, ¿cómo no va a respaldar ahora sus mentiras?".

Para Barroso, lo más sorprendente de todo este asunto es, ante todo, el silencio del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.