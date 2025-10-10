Ferreras, sobre los nuevos mensajes de la trama Koldo: "Alguien que representa al Partido Socialista, lo de las mujeres prostituidas… como que no"

En Al Rojo Vivo, el director del programa ha afirmado: "Lo más grave no es que alguien con este currículum llegue a ministro, sino que sea el número dos del PSOE, algo mucho más relevante que ser ministro de Transporte de este país".

En Al Rojo Vivo se ha debatido sobre el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se basa en audios, WhatsApps y diversos documentos, incluidos bancarios, para determinar que el exministro José Luis Ábalos dispuso de al menos 95.437 euros de origen desconocido, gestionados aparentemente en su totalidad y con total libertad por su asesor Koldo García y la que era esposa de este, Patricia Úriz.

Los audios revelan además un lenguaje en clave para referirse al dinero: lo llamaban "folios", o "chistorras" a los billetes de 500 euros; "soles" a los de 200 y "lechugas", por su color verde, a los billetes de 100 euros. También se reveló que Koldo García se encargaba de elegir joyas y otros obsequios para las mujeres con las que Ábalos se relacionaba.

Sobre el informe, Antonio García Ferreras ha afirmado: "Para mí, lo más grave no es que alguien con este currículum personal llegue a ministro, sino que sea el número dos del PSOE, algo mucho más relevante que ser ministro de Transporte de este país".

Ferreras ha subrayado además la pregunta central del caso:"¿De dónde venía la pasta?".

Y se mostró crítico con el manejo del tema de las mujeres: "Alguien que representa al PSOE… lo de las mujeres prostituidas, como que no".

