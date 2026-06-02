Alberto Garzón: "PNV y Junts no apoyaron este Gobierno de coalición en 2023 por convicción, sino porque la alternativa era peor"

El economista analiza el movimiento de Junts y la respuesta de Feijóo ante una posible moción de censura. Sostiene que no prosperará porque PNV y Junts ven peor alternativa al PP y Vox y prevé legislatura sin adelanto electoral.

El economista Alberto Garzón ha analizado en Al Rojo Vivo la posibilidad de una moción de censura, el movimiento de Junts y la respuesta de Alberto Núñez Feijóo. A su juicio, tanto Junts como el PNV mantienen una posición crítica con el Gobierno, pero siguen considerando que la alternativa de un Ejecutivo del PP y Vox sería peor.

"Para no equivocarnos, Junts y el PNV no apoyaron este Gobierno de coalición en 2023 porque les gustara especialmente, sino porque la alternativa les parecía peor. Así de sencillo", ha aclarado al inicio de su intervención. Según Garzón, la actual composición del Congreso responde a una mayoría conservadora, lo que ha dificultado la aprobación de medidas progresistas durante la legislatura.

En este contexto, considera que el distanciamiento que ambas formaciones escenifican respecto al Ejecutivo no implica un cambio de alianzas. "Junts y el PNV están mostrando una separación más o menos relativa del Gobierno de coalición, pero siguen pensando que la alternativa es mucho peor. Por lo tanto, no va a haber una moción de censura que prospere", ha sostenido.

Garzón señaló que, si el Partido Popular decidiera presentar una moción, lo haría sabiendo que está condenada al fracaso. "Será una decisión del PP si quiere someterse a una derrota parlamentaria", ha apuntado.

Por ello, el exministro cree que la legislatura agotará los plazos previstos y que el foco debe ponerse en la preparación del próximo ciclo electoral. "La legislatura va a llegar a término con casi toda seguridad. Los deberes de la izquierda, del PSOE y de Sumar pasan por intentar que, cuando se celebren las elecciones dentro de aproximadamente un año, el escenario sea más favorable para ellos que el actual", ha concluido.

A su juicio, ni Pedro Sánchez tiene intención de adelantar los comicios ni existe una mayoría alternativa capaz de impulsar una moción de censura que fuerce una convocatoria electoral anticipada.

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