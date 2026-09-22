Alberto Garzón: "Me da la sensación de que estamos a cinco minutos de que Ayuso culpe a Pedro Sánchez de haber comprado el ático"

El que fuera ministro de Consumo, Alberto Garzón, reacciona a las explicaciones que ha dado en 'El Independiente' la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre la polémica del ático.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado una entrevista en 'El Independiente', donde ha vuelto a echar balones fuera cuando le han preguntado por el polémico ático: "Ya me cansé de dar explicaciones (...) Buscaba casa para mí desde septiembre, pero nadie quiere investigar eso", respondía.

"Me da la sensación de que estamos a cinco minutos de que Ayuso culpe a Pedro Sánchez de haber comprado el ático", reacciona el exministro de Consumo, Alberto Garzón, tras escuchar un extracto de estas explicaciones.

Por otro lado, admite que él sí cree a Ayuso cuando dice que este tema le molesta, porque "creo que sí ha dado las explicaciones que puede dar porque no puede dar las reales. Es que al final yo creo que a Ayuso le han pillado con el carrito del helado".

Y podemos entretenernos en los detalles que no concuerdan en las explicaciones, señala Garzón, pero hay uno muy sencillo: "Una empresa pública compra un ático y lo vende tres días más tarde, cuando ha saltado el escándalo. Es decir, está reconociendo que lo compró para algo que no podía acometerlo y por lo tanto intenta venderlo, aunque al final, no haya conseguido venderlo".

Además, y tal como recuerda Antonio García Ferreras, según la Comunidad de Madrid, todo este follón se monta para tapar lo de Ceuta, pero "solo hay un problema temporal", señala Ferreras: "La noticia del escándalo del ático es antes de lo de Ceuta. Por lo tanto, no es un montaje de la oposición".

De este modo, continúa Garzón que Ayuso no sabe salir de todo esto y no va a poder salir "porque su tema personal de la vivienda se ha cruzado con el tema de la vivienda de mucha gente. Entonces, lo que tienes es a una persona que ha usado otros canales distintos , a los habituales y a los de todo hijo de vecino para garantizarse una vivienda y ahorrar rápidamente", concluye Garzón. En el vídeo, podemos ver al completo esta intervención.

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