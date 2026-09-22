Ahora

caso plus ultra

Alberto Garzón: "Zapatero se juega su credibilidad, pero también el PSOE y una parte importante de la izquierda del país"

El economista y exministro advierte de que el caso de las joyas incautadas a Zapatero ya ha provocado un "daño político" y sitúa a la izquierda ante un escenario "muy incómodo".

garzón

Alberto Garzón, economista y exministro, ha valorado en Al Rojo Vivo la decisión de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de ofrecer "en las próximas horas" explicaciones al juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas incautadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo.

Garzón considera que Zapatero "se juega la credibilidad", pero también que "se la juega el Partido Socialista y una gran parte de la izquierda de este país". El exministro distingue entre las posibles consecuencias penales —que dependerán de si finalmente se acredita la existencia de un delito— y el impacto político que, a su juicio, ya ha tenido el caso.

"Independientemente de ese resultado, el impacto y el daño político ya están realizados", afirmó. Garzón considera que existe "un elemento de sospecha muy grande" y advierte de que una eventual explicación basada en que las joyas fueron un regalo podría alimentar aún más las dudas.

En este sentido, señaló que, cuando un político recibe un regalo, puede plantearse la existencia de una posible contraprestación, algo que, en su opinión, sitúa a la izquierda ante "un escenario muy incómodo", especialmente por lo que Zapatero ha representado en los últimos años como expresidente del Gobierno.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez rechaza la invitación de Trump y no acudirá a su recepción por la Asamblea de la ONU alegando motivos de agenda
  2. Temor a una nueva entrada masiva: Albares asegura que Rabat le ha garantizado que impedirá un salto a Ceuta el día 23
  3. Bergerot tacha de "gravísimo" lo ocurrido en el Ramón y Cajal: "Nos preocupa que sea una práctica sistémica en todos los hospitales públicos"
  4. El Congreso retira definitivamente la acreditación al agitador ultra Vito Quiles por tres faltas muy graves
  5. Zapatero dará "en las próximas horas" una explicación al juez sobre el origen de sus joyas más de tres meses después
  6. El escritor que denunció los 'safaris humanos' de Sarajevo revela las "dos pistas" que podrían destapar la participación de españoles