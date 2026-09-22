Alberto Garzón: "Zapatero se juega su credibilidad, pero también el PSOE y una parte importante de la izquierda del país"

El economista y exministro advierte de que el caso de las joyas incautadas a Zapatero ya ha provocado un "daño político" y sitúa a la izquierda ante un escenario "muy incómodo".

Alberto Garzón, economista y exministro, ha valorado en Al Rojo Vivo la decisión de la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero de ofrecer "en las próximas horas" explicaciones al juez José Luis Calama sobre el origen de las joyas incautadas durante el registro del despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo.

Garzón considera que Zapatero "se juega la credibilidad", pero también que "se la juega el Partido Socialista y una gran parte de la izquierda de este país". El exministro distingue entre las posibles consecuencias penales —que dependerán de si finalmente se acredita la existencia de un delito— y el impacto político que, a su juicio, ya ha tenido el caso.

"Independientemente de ese resultado, el impacto y el daño político ya están realizados", afirmó. Garzón considera que existe "un elemento de sospecha muy grande" y advierte de que una eventual explicación basada en que las joyas fueron un regalo podría alimentar aún más las dudas.

En este sentido, señaló que, cuando un político recibe un regalo, puede plantearse la existencia de una posible contraprestación, algo que, en su opinión, sitúa a la izquierda ante "un escenario muy incómodo", especialmente por lo que Zapatero ha representado en los últimos años como expresidente del Gobierno.

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