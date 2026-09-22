Lucía Méndez, sobre la crisis de Ceuta: "Lo ideal es que el PP colaborase, pero no está por la labor"

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, analiza la crisis de Ceuta y la actual situación de la ciudad: "Es combustible para Vox, aunque sus portavoces no hablen". En el vídeo, su análisis.

La periodista de El Mundo, Lucía Méndez, tiene claro que la situación actual de Ceuta "es combustible para el partido Vox", incluso, afirma en Al Rojo Vivo, "aunque sus portavoces no dijeran nada, aunque estuvieran callados".

Igualmente, recuerda la periodista que Ceuta ha sido en las últimas décadas, socialmente, un ejemplo de integración y que alguien, por tanto, debería hacerse cargo de la situación actual de la ciudad autónoma. Y "lo ideal, lo que esperaríamos todos los españoles, es que el PP colaborase más, pero parece que el PP no está por la labor", señala Méndez.

Pero, "la solución, si el PP no está muy por la labor, no es cruzarse de brazos y decir esto es todo lo que podemos hacer", subraya Méndez, señalando algunas de las cosas que sí podemos hacer por Ceuta: mandar más funcionarios para que los expedientes se aceleren, mandar más vigilancia para que los ciudadanos de Ceuta no tengan esa inseguridad... "Podemos hacer cosas extraordinarias porque la situación de Ceuta es extraordinaria", afirma.

Y mientras esa herida siga abierta, "Vox seguirá creciendo", concluye Méndez, recordando lo que pasó el año 2015: "Cuanta más corrupción, más Podemos. En este caso, cuanta más inmigración, cuanto más esté en el foco, más votos va a tener Vox".

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