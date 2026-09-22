Albares tacha de lectura "absurda y torticera" hablar de 'plantón' de Sánchez a Trump: "España y EEUU somos aliados"

Los detalles El ministro ha negado en Al Rojo Vivo que la ausencia de Sánchez en la recepción organizada por Trump en la cumbre de la ONU sea un plantón político. "Hay líderes que acuden a y otros que no acuden. Depende de la agenda", ha insistido.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la ausencia del presidente Pedro Sánchez en una recepción organizada por la Administración Trump durante la cumbre de la ONU, negando cualquier motivo oculto. En una entrevista en Al Rojo Vivo, Albares explicó que la decisión se basó en la agenda cargada de Sánchez, quien estuvo reunido con el secretario general de la ONU. Albares enfatizó que España sigue comprometida con la relación transatlántica y el multilateralismo, y destacó la importancia de abordar problemas globales desde esta perspectiva, rechazando la guerra como herramienta de política exterior.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha salido al paso hoy de la polémica generada por la ausencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez en la recepción organizada por la Administrasción Trump en la cumbre la ONU. En una entrevista en Al Rojo Vivo, el titular de Exteriores ha negado que exista un motivo oculto en esa decisión de no aceptar la invitación.

"No conozco la agenda del presidente del Gobierno en detalle", ha asegurado Albares insistiendo no obstante en que "no hay ningún motivo". El ministro español ha intentado restar importancia a esta cita con el presidente de EEUU. "Es una recepción de tipo social en la que hay líderes que acuden a y otros que no acuden. Depende de la agenda", ha señalado asegurando que la del presidente Sánchez está "muy cargada, con múltiples actos". "Ayer estuvo con el secretario general de Naciones Unidas, yo le acompañaba", ha indicado defendiendo que "España está donde tiene que estar esta semana, aquí en Nueva York" y que "la voz de España se va a oír con fuerza en el mundo".

Albares ha negado la lectura que están haciendo algunos medios españoles de un 'plantón' de Sánchez a Trump. "Es absurdo", ha afirmado. "Ni el presidente del Gobierno se comporta de esa manera, ni la política exterior de España está planteada de esa manera", ha asegurado poniendo en valor que "España y Estados Unidos" son aliados. "Nosotros creemos en la relación transatlántica. Creemos que es mutuamente beneficiosa tanto para la seguridad trasatlántica como para el comercio transatlántico", ha añadido recordando que "el español y lo hispano" son parte de EEUU desde su independencia y desde antes de su independencia. "Es absurdo. Hay muchos líderes que acudirán, otros muchos que no acudirán", ha seguido. "Todas esas lecturas me parece que son absurdas, cuando no torticeras", ha clamado el ministro.

Así, más allá de la polémica, Albares ha puesto el foco en que España va a "dejar claro que los grandes problemas globales, los grandes retos que tenemos los españoles planteados a nivel global, solo se resuelven desde el multilateralismo". También que "nunca vamos a aceptar que la guerra, como vemos en Ucrania o en Oriente Medio, sea una forma más, una herramienta más para alcanzar objetivos de política exterior". Y en tercer lugar, ha defendido Albares que España alzará la voz dejar claro que para "alcanzar la estabilidad, la seguridad, necesitamos desarrollo". "Si queremos reducir la presión migratoria tenemos que desarrollar el continente africano y para eso necesitamos a todas las personas, a todos los líderes", ha sentenciado.

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