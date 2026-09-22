Montesinos, sobre las explicaciones de Ayuso por el ático: "No se han dado con la pertinencia oportuna"

El periodista cuestiona las explicaciones sobre el ático de Ayuso y señala la falta de transparencia en la operación, mientras desvincula el caso de la crisis general de la vivienda.

Tras las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la polémica del ático, realizadas en una entrevista en 'El Independiente', el periodista Pablo Montesinos ha señalado en Al Rojo Vivo que el caso y la crisis de la vivienda son cuestiones diferentes.

Ayuso defendió que llevaba meses buscando una vivienda y aseguró que la polémica vuelve constantemente porque "están martilleando a todos los españoles con el ático todo el rato". También afirmó que había demostrado que ya en primavera estaba buscando una casa y lamentó que, a su juicio, nadie haya preguntado directamente a la inmobiliaria sobre el proceso.

Montesinos, por su parte, cuestionó la forma en la que se ha explicado la operación: "Las explicaciones no se han dado, no se han detallado claramente, no se han puesto negro sobre blanco ni se han puesto los papeles encima de la mesa". El periodista señaló que la información sobre la adquisición apareció inicialmente en una exclusiva de 'El País' y que, pocas horas después, el ático fue vendido, lo que contribuyó, en su opinión, a alimentar la polémica.

"No se informa públicamente de la adquisición de un ático para unas cuestiones determinadas con transparencia", afirmó Montesinos, quien consideró que "las explicaciones no se han dado con la pertinencia oportuna".

Por último, desvinculó el caso de Ayuso del problema general de la vivienda, al señalar que la crisis afecta también al resto de comunidades autónomas y que el Gobierno de España "también tendría algo que decir", en referencia a las medidas que debe adoptar en materia de vivienda.

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