Albares tacha de “disparate” plantear una cosoberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos: “Bajo ningún concepto”

Los detalles El ministro de Exteriores asegura que "ni se ha hablado ni se va a hablar nunca sobre la integridad territorial de España" en las conversaciones con Rabat en el marco de la crisis migratoria.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha calificado de "disparate" la propuesta de compartir la soberanía de Ceuta y Melilla con Marruecos, planteada por candidatos marroquíes en las elecciones. Albares enfatizó que estas ciudades son parte de España y de la Unión Europea, y que su integridad territorial no está en discusión ni será objeto de diálogo. En cuanto a la visita de los reyes a Ceuta, el ministro afirmó que tienen derecho a visitar cualquier ciudad española. Además, Albares destacó la disposición de Marruecos para aceptar el retorno de migrantes que entraron en España y criticó a fuerzas políticas que promueven la división.

"Un disparate". Con esa contundente expresión ha definido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, la idea de que España y Marruecos compartan la soberanía de Ceuta y Melilla, una propuesta que ha llegado desde Rabat por varios candidatos de cara a las elecciones que se celebran este mismo miércoles. "Por supuesto que no, es un disparate, es absurdo, bajo ningún concepto", ha añadido Albares al ser preguntado al respecto.

"Ceuta y Melilla son España y son la unión Europea", ha defendido con contundencia el ministro, que ha asegurado que esto "no es discutido por nadie, y además no va a ser sometido a ningún tipo de diálogo", ya que "España no habla con Marruecos ni con nadie de su integridad territorial".

"No lo toleraría ni un segundo. Ni se ha hablado ni se va a hablar nunca sobre la integridad territorial de España", ha defendido el titular de Exteriores en su entrevista con Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo. "Tampoco lo ha planteado nadie, pero yo no lo toleraría", ha puntualizado.

Respecto a la visita de los reyes a Ceuta, que está en los planes del Gobierno, y las posibles reticencias de Marruecos, Albares ha defendido que "nadie amenaza a España ni decido dónde van los reyes cuando se trata de ciudades españolas". "Tienen todo el derecho del mundo a ir a Ceuta, a Melilla, a Valladolid o a Madrid", ha concluido José Manuel Albares en Al Rojo Vivo.

Albares asegura que Marruecos "va a aceptar el retorno" de los migrantes

Albares asegura que no puede hablar en nombre del Gobierno de Marruecos, pero que sí constata "con los hechos" la disposición del país a retornar a esos migrantes que entraron en territorio español. "El 90% había retornado en 48 horas sin ninguna dificultad por parte de Marruecos. El 15 de agosto se evitó una nueva entrada con un despliegue policial", defiende Albares.

"Yo no le puedo certificar quién estuvo o quién dejó de estar detrás del 30 de julio, pero sí tengo claro que los mercaderes del odio, la internacional reaccionaria, estuvieron muy activos y yo lo denuncié en la Comisión de Exteriores el día 28 de agosto. Ahí están los tuits, ni siquiera se escondieron para dividir a los ceutíes, dividir a los españoles y dividir a los europeos, y veo que esa semilla del odio está germinando en algunas fuerzas políticas", afea el ministro, que alude a las críticas de PP y Vox en las últimas semanas.

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