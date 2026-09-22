análisis político
Doménech, sobre Trump: "Lo que quiere es no liarla más porque todo lo que se complique de aquí a noviembre (elecciones) pondrá en aprietos a los republicanos"
El periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, analiza en este vídeo los frentes abiertos del presidente de los EEUU.
Europa se prepara ante un posible ataque ruso contra la OTAN. Dos cazas españoles desde una base de Estonia han salido para escoltar a ese caza ruso. aunque la aeronave no llegó a entrar en su espacio aéreo, pero estaba volando de una manera muy discreta. Además, Lituania está moviendo ficha y tomando una decisión política trascendente que tiene que ver con las armas nucleares.
Ante este escenario, y tal como recuerda en este vídeo Antonio García Ferreras, "Donald Trump llegó a la Casa Blanca diciendo 'conmigo no va a haber guerras. Yo me voy a encargar de pararlo todo'. Sin embargo, actualmente, tenemos la guerra de Irán, los hutíes, que continúan complicando todo en el Mar Rojo y en el estrecho de Ormuz, y la de Rusia, que no la para".
"La Administración está en un momento muy complicado porque no quiere meterse en ningún otro fregado", explica el periodista Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo.
Tanto es así que "vemos cómo ahora al príncipe saudí Mohammed bin Salman le está rechazando la posibilidad de meterse para atacar a los hutíes, que sabemos que sus avances en el Mar Rojo van a complicar todavía más la situación del petróleo", explica el periodista, señalando el precio del barril de Brent, ya que "cualquier circunstancia que se produzca en la península arábiga nos mete en más problemas".
Así, "ahora la Administración lo que quiere hacer es no liarla demasiado más, porque todo lo que se complique de aquí a noviembre (que se celebran las mid-term elections) va a poner en situaciones todavía más complicadas a los demócratas", afirma Doménech, señalando a su vez la "única carta" que puede jugar Donald Trump: "retratar a los demócratas como que son más extremistas que él, rezando para que el precio [del petróleo] no suba y rezando también para que los iraníes no hagan un movimiento de ajedrez que le ponga en una situación todavía más adversa", concluye.
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