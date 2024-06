El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha defendido este jueves en una entrevista en Al Rojo Vivo la intervención en el procedimiento iniciado por el Tribunal Internacional de Justicia ante la situación en Gaza. Para el ministro, la demanda de Sudáfrica, a la que se ha sumado España, se ha presentado por presuntas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones dimanantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Por eso, Albares ha insistido en la parte de Convención para Prevención de Genocidio para asegurar que como su nombre indica se trata de prevenir un genocidio: "No estamos en que algo ocurra, estamos en que no ocurra". Además, el titular de Exteriores ha evitado hablar de genocidio, aunque ha sostenido que "no le incomoda" que lo hagan los otros ministros como la de Defensa, Margarita Robles, la de para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, o la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. No obstante, ha pedido serenidad.

España se une así, ha explicado, a la denuncia contra Israel por tres motivos: "es coherente con nuestra búsqueda de la paz", "apoyamos a las Naciones Unidas y al TIJ y, por tanto, apoyamos que sus medidas son obligatorias y deberían aplicarse ya" y porque "Israel, desgraciadamente, no va a aceptar estas medidas". "El Tribunal Internacional de Justicia dictó unas medidas cautelares, las más importantes son parar las operaciones militares y la liberación de rehenes", ha argumentado Albares. Estos puntos, ha afirmado, son los que lo han llevado a tomar esta decisión.

Preguntado sobre las críticas del PP, que ha tildado esta decisión de "electoralista y una cortina de humo", el ministro ha subrayado que le "parece absurdo y una frivolidad". "La guerra en gaza, el derecho internacional, el TIJ o las Naciones Unidas no entienden de elecciones. Tampoco entienden de elecciones los 36.000 palestinos muertos", ha detallado Albares, incidiendo en que la unión de España a la demanda es porque "no podemos esperar ni un minuto más".

"Entre todos consigamos poner fin a ese horror"

Según él, el ministerio ha tomado una decisión tras un profundo análisis después de que pidiera a un equipo de expertos que analizaran la causa. Preguntó qué puede hacer España "para conseguir que esas medidas cautelares, que son obligatorias para todos, se puedan aplicar y entre todos consigamos poner fin a ese horror". "Ayer tuve las conclusiones orales, y es lo que ha conducido a ello", ha sostenido dejando claro que no es un acto electoralista, estando a menos de cuatro días de las elecciones europeas del domingo 9.

De nuevo, como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, Albares ha evitado tachar la guerra en Gaza de genocidio: "No estoy en opinar, estoy en hacer, en conseguir parar la guerra, en apoyar la legalidad internacional". "Poco importa lo que hablemos entre nosotros, lo importante es lo que está ocurriendo en Gaza", ha agregado, señalando que en lo que de verdad cree "es en la legalidad internacional y no estamos para opinar, menos el ministro de Exteriores". "Estamos detrás de la carta de las Naciones Unidas". "El motivo de Sudáfrica es una Convención de Prevención y Sanación del Delito de Genocidio. No estemos en que algo ocurra, estemos en que no ocurra", ha zanjado.

Sobre si ha habido ya reacción por parte de Israel, ha asegurado que no. "Sinceramente, en toda lógica y de sentido común, no lo espero. Estamos hablando del TIJ de las Naciones Unidas, de una causa fundamentada en el derecho internacional", ha resaltado. "Queremos la paz, la queremos para palestinos e israelíes por igual. (Esto) está dentro de lo que el Gobierno tiene que hacer y que también representa el sentir y el deseo de la población española. Una población comprometida con la paz en cualquier sitio y con el derecho internacional, sea Ucrania o Palestina", ha concluido.