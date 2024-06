El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este jueves que España "va a intervenir en el procedimiento del Tribunal Internacional de Justicia, iniciado por Sudáfrica, ante la situación de Gaza". Así lo ha anunciado en una rueda de prensa urgente desde el Palacio de Viana pocas horas después de producirse una masacre en el centro de Gaza. España se une así a la denuncia contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza

El 26 de enero el Tribuna Internacional de Justicia respondió a la petición presentada el 29 de diciembre del pasado año por Sudáfrica de iniciar un procedimiento contra el Estado de Israel por presuntas violaciones en la Franja de Gaza de las obligaciones dimanantes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Países como Nicaragua, Colombia, Libia y México ya se habían sumado a esta denuncia y ahora lo hace España. Tal como ha confirmado el ministro, Irlanda y Bélgica también han indicado su intención de intervenir.

Albares ha explicado que España toma esta decisión ante la continuación de la operación militar en Gaza y la "enorme preocupación" que suscita la extensión regional del conflicto. "Hemos decidido dar este paso tras los acontecimientos de los últimos días en los que vemos que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse", ha explicado Albares.

El ministro ha asegurado que el Gobierno lleva semanas meditando esta decisión y que la ha tomado para "poner fin a la guerra y por compromiso con el derecho internacional". "Nuestro compromiso es doble: que la paz regrese a Oriente Medio y para ello es urgente que todos apoyemos al tribunal. Lo hacemos también por compromiso con el derecho internacional en nuestro deseo de respaldar el TIJ en su labor para fortalecer a las Naciones Unidas para apoyar el papel del tribunal como el máximo órgano judicial del sistema", ha justificado.

La decisión, asegura, se toma por el hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafah como le había exigido la corte. No obstante, el ministro no ha querido pronunciarse sobre si la operación militar que está llevando a cabo Israel en la Franja de Gaza supone un genocidio, incidiendo una vez más que le corresponde a la CIJ dirimir esta cuestión y en que el Gobierno la respaldará, sea cuál sea, cuando se produzca.

Sobre un genocidio en Gaza

"Poco importa mi opinión personal, el ministro de Asuntos Exteriores no está para dar sus opiniones personales", ha esgrimido, subrayando que "la opinión institucional del Gobierno de España hoy es la intervención en esta demanda", como ya hizo también en la formulada por Ucrania contra Rusia tras la invasión. "Esto no es un concurso o una carrera de a ver quién tiene una opinión más matizada o menos matizada", ha puntualizado.

"Todos estamos vinculados a esas sentencias", ha señalado sobre el Tribunal Internacional de Justicia. "Cuando haya una decisión de ese tribunal, automáticamente será la decisión del país", ha señalado. Y ha insistido que España lo que "hace es intervenir en esta demanda apoyando al tribunal en su interpretación de las medidas cautelares que va haciendo". "España apoyará la decisión que tome el tribunal", ha añadido.

Por último, sobre el funcionamiento del Consulado General Español en Jerusalén, el ministro ha asegurado que "abre con normalidad y España seguirá respetando escrupulosamente". Y es que, tras varios ataques al Gobierno español, la última amenaza de Israel se dio la semana pasada cuando advirtió que prohibirá al Consulado dar asistencia a los palestinos.

Y en cuanto a la no retirada de la embajadora de España en Israel, en comparación con la rapidez con la que se tomó la decisión Argentina, Albares ha sostenido que son situaciones distintas. "Lo que toca a Gaza es conseguir que vuelva la paz. Que ambos puedan coexistir en paz y seguridad. Ambos tienen derecho a la vida y a la paz", ha zanjado. Sumar había pedido en varias ocasiones retirar a la embajadora y así lo ha vuelto a reiterar.