José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno, ha defendido la política migratoria que se está aplicando en España en una entrevista en Al Rojo Vivo frente a la postura que están adoptando tanto Vox como el Partido Popular.

El ministro ha reaccionado a la 'amenaza' de Vox al Partido Popular sobre romper gobiernos autonómicos si los populares llegan a un acuerdo sobre los menores migrantes llegados a Canarias: "Yo dudo mucho que el señor Feijóo deje de lado al señor Abascal como socio".

"De hecho, en materia migratoria un día el señor Feijóo dice una cosa y al otro, cuando el señor Abascal le llama y le amedrenta, dice otro distinto. En el fondo es porque el señor Feijóo no tiene ninguna política migratoria para España. No me extraña que una fuerza política como Vox esté en contra de la solidaridad", ha añadido.

Respecto a la postura de ambos, Albares ha desvelado un proyecto en Senegal para comenzar a trabajar en regular este flujo migratorio: "En Senegal he puesto una propuesta de 180 millones de euros muy centrado en juventud y empleo. Así es como estamos consiguiendo salvar vidas y evitar que esa ruta atlántica se convierta en una tumba para miles de personas. La frontera más desigual del planeta es la que tiene la Unión Europea con África. Y mientras esto sea así, tendremos flujos migratorios así".

Por ello, el ministro de Asuntos Exteriores ha destacado la política migratoria que está realizando el Gobierno: "Nosotros ofrecemos, ante esta coyuntura, una gestión basada en tres pilares. Un diálogo político del más alto nivel con nuestros socios migratorios. También tenemos un sólido programa de desarrollo con todos estos países. Y una lucha implacable contra las mafias que trafican con seres humanos".

"Nosotros apostamos por una migración legal, ordenada, segura y humana. Nosotros tenemos una política migratoria que está siendo muy eficaz. Frente a ello lo único que oigo son falsedades y exabruptos de Vox y una no política errática del Partido Popular", ha concluido.