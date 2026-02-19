Alán Barroso, sobre el PP tras pedir la dimisión de Marlaska: "Tendrán que demostrar que el ministro sabía algo, si no todo lo que hacen es sobreactuación"

El politólogo Alán Barroso aborda en este vídeo la conducta del PP de pedir en tromba la dimisión del ministro del Interior por el presunto caso de agresión sexual ocurrido dentro de la Policía Nacional.

El PP continúa pidiendo la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la salida del número dos de la Policía Nacional, José Ángel González, después de que un juzgado de Madrid haya admitido a trámite una querella interpuesta por una policía contra él por un delito de agresión sexual.El abogado de la presunta víctima del exDAO asegura que "nadie" la ha llamado desde que se dio de baja en julio

"El presunto caso es muy grave", afirma contundente el politólogo Alán Barroso. Sin embargo, "ahora lo que tiene que demostrar la oposición es que el ministro sabía algo o que desde el ministerio se había tapado de alguna manera, o que interactuaron para evitar que esto se supiese", añade el analista. Porque, "si no son capaces de demostrarlo, todo lo que estamos viendo sobre actuación", afirma, recordando las palabras del líder de PP, Alberto Núñez Feijóo, en los pasillos del Congreso de los Diputados.

"Ayer escuché que decía que 'España se está cayendo a pedazos' al respecto de este asunto, diciendo que es una cosa terrible lo que está pasando (que evidentemente está pasando), pero intentarlo vincular al ministro Marlaska para forzar su dimisión, mientras en su propio partido podría hacer algo, o lo propio que le está pidiendo a los ajenos, en el caso del alcalde de Móstoles, es una cosa bastante curiosa", señala Barroso.

Y es que, "cuando los casos ocurren en otros partidos, son capaces de decir las cosas más graves, sin tener las pruebas todavía encima de la mesa, para que dimitan los ajenos, y con los propios son muchísimo más laxos", asegura, aunque "no creo que esto sorprenda a nadie", concluye Barroso.

