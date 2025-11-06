Alán Barroso, sobre Mazón: "Hemos visto una dimisión 'fake', no deja el escaño y no convoca elecciones"

El politólogo Alán Barroso analiza la "dimisión" de Mazón del pasado lunes y las negociaciones entre PP y Vox para elegir a su sustituto en la Generalitat. En el vídeo, los detalles.

Las negociaciones para elegir al sustituto de Carlos Mazón avanzan entre PP y Vox, aunque todavía no hay un candidato elegido. El politólogo Alán Barroso sostiene que la dimisión de Mazón no fue tal, ya que "se aparta sin nombrar ni una sola vez la palabra dimisión, no deja el escaño, no convoca elecciones y deja en manos de Vox la decisión de su sustituto: "Es una dimisión fake".

Por otro lado, Barroso no entiende "los incentivos de Vox para elegir un candidato del PP" en Valencia cuando, según las encuestas, la ultraderecha estaría "mejorando resultados y podría imponerle al PP un candidato más de su cuerda".

Y mientras tanto, "tenemos que ver cómo las víctimas han declarado antes en la comisión de investigación de la gestión de la DANA en el Congreso de los Diputados, en vez de en Les Corts, es decir, se han tenido que ir antes a Madrid para contar lo que les pasó en su casa antes que en su propia casa", afirma Barroso. En el vídeo podemos ver íntegra su crítica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.