Futuro de Valencia

Pepe Luis Vázquez, sobre el sustituto de Mazón: "Pérez-Llorca tiene que ser la persona elegida: tiene buena relación con Vox"

El periodista Pepe Luis Vázquez analiza el perfil del favorito para sustituir a Mazón al frente de la Generalitat Valenciana, Pérez-Llorca. El PP nacional, por su parte, prefiere a María José Catalá. En el vídeo, los detalles.

Pepe Luis Vázquez

Las negociaciones entre el PP y Vox para sustituir a Carlos Mazón en la Generalitat todavía siguen y aún no se ha llegado a un acuerdo. Según informa en Al Rojo Vivo, Pepe Luis Vázquez, periodista de La Razón, asegura que "Pérez-Llorca es el favorito por descarte".

"La dirección nacional del PP quería poner ya como sucesora a la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá", afirma Vázquez. Sin embargo, existen dos problemas para aceptar este perfil. Primero, según el periodista, que "a Vox no le encanta", y segundo, que "el PP valenciano y en particular el PP de Alicante montaría probablemente una 'guerra civil' allí si el PP nacional designa a dedo a Catalá".

Por ende, y a la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos, "tiene pinta de que Pérez-Llorca tiene que ser la persona elegida porque es el número dos del partido en la región, porque ha llevado las negociaciones con Vox y tiene buena relación", subraya Vázquez. En el vídeo podemos ver completa su información e intervención.

