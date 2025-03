Alán Barroso, sobre Feijóo tras el vídeo de 'La isla de las corrupciones': "No es que no sea presidente porque no quiere, sino porque su torpeza no se lo permite"

El politólogo Alán Barroso destaca que este no es el primer vídeo del PP de este tipo pero sí el que más nos ha llamado la atención: "No sé si por los puntiagudos abdominales del presidente o por la polémica internacional con República Dominicana", sostiene divertido y sorprendido el politólogo haciendo referencia al vídeo llamado y generado con inteligencia artificial (IA), 'La isla de las corrupciones', que imita al exitoso programa. En él, aparecen en bañador y con trajes playeros, como los concursantes del programa, Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Santos Cerdán, etc.

Señala Barroso, recordando un vídeo del PP publicado la semana pasada en el que criticaban, en este caso, a Puigdemont y a Junqueras, que este tipo de vídeo sí tiene sentido si tienes una agencia de comunicación. "Pero esto no es una agencia de comunicación, sino el partido de la oposición, y se reivindica a sí mismo como partido de Estado", afirma Barroso, recordando que esa misma cuenta oficial del PP publicó un mensaje en el que criticaba las ayudas a Gaza y las comparaba con las de Valencia.

"Si de verdad se consideran un partido de Estado, que se comporten como tal, también en las redes sociales, porque esto es una vergüenza. No es que Feijóo no sea presidente porque no quiera, sino porque su torpeza no se lo permite", concluye Barroso, haciendo alusión a la famoso frase del líder de los populares.