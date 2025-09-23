Alan Barroso, sobre el conflicto en Gaza: "No hay una guerra, hay un arrase absoluto y completo"

El analista responde a las palabras de Almeida y subraya: "Basta con ver las imágenes para entenderlo. Quien habla de guerra lo hace de forma interesada, para intentar colarnos la idea de que 'es Israel defendiéndose'".

En Al Rojo Vivo, el politólogo Alán Barroso ha reaccionado a las declaraciones del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien en Espejo Público volvió a pronunciarse sobre la situación en Gaza. El regidor calificó el conflicto como "una guerra" entre Palestina e Israel y sostuvo que, para encontrar una solución, es necesario "sacar de la ecuación a Hamás".

Barroso ha discrepado de inmediato: "Lo de Ucrania y Rusia sí es una guerra, en la que además Occidente se ha volcado con Ucrania: se le han dado miles de millones y se la ha ayudado a defenderse. Allí hay un ejército regular luchando contra otro. No tiene nada que ver con lo que ocurre en Palestina, donde lo que vemos es un arrase. Y creo que hace falta repetirlo".

El analista ha subrayado que basta con observar las imágenes para comprenderlo: "No hay una guerra, hay un arrase completo. Quien habla de guerra lo hace interesadamente, para colarnos la idea de que ‘es Israel defendiéndose’. Que no: que salgan de ahí de una maldita vez". Con estas palabras, Barroso ha aludido a la postura del Partido Popular, recordando además que la semana pasada Almeida negaba que se tratara de un genocidio, para después afirmar que la "cuestión semántica" no era importante.

"Pero hace una semana para él sí lo era y por eso negaba el genocidio. Se les está cayendo la cara de vergüenza en tiempo récord. Imaginad lo que van a cambiar en dos o tres años, cuando sea imposible justificar las posiciones que han tenido", ha concluido el politólogo.