El otoño llega de golpe a España con una vaguada de aire frío que activa los avisos por lluvias y oleaje en Cataluña y Baleares

España ha iniciado el otoño astronómico tras intensas lluvias y las primeras nevadas en las montañas, provocadas por la llegada de aire polar. Este martes, una vaguada de aire frío generará precipitaciones, tormentas y oleaje, activando avisos en siete provincias del este y sur de la Península. Se esperan lluvias y tormentas en Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado. En Girona y Tarragona, el oleaje alcanzará tres y dos metros, respectivamente. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, aunque las mañanas seguirán frías, especialmente en zonas montañosas. El miércoles se prevén temperaturas suaves, alcanzando los 30 grados en el suroeste.

España entra en el otoño astronómico tras un fuerte episodio de lluvias y después de haber podido ver cómo se producían las primeras nevadas en las montañas debido a la entrada del aire polar.

La vaguada de aire frío genera precipitaciones, tormentas y oleaje que mantendrán activos este martes los avisos en un total de siete provincias del este y sur de la Península, con precipitaciones máximas de hasta 30 litros por metro cuadrado. En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca.

En cuanto a los avisos por oleaje, se darán en Girona, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros y en Tarragona, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h y olas de dos metros.

Por otro lado, respecto a las temperaturas, comenzarán a subir ligeramente, aunque las mañana seguirá siendo muy fría, sobre todo en zonas de montaña. Las máximas empiezan a subir en el noroeste y a bajar en el Mediterráneo.

Para el miércoles, empezaremos a estar con temperaturas suaves que subirán hasta rondar los 30 grados en zonas del suroeste.