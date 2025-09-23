Bajas temperaturas
El otoño llega de golpe a España con una vaguada de aire frío que activa los avisos por lluvias y oleaje en Cataluña y Baleares
Los detalles Las temperaturas irán subiendo, aunque todavía las mañanas serán muy frías. Para el miércoles, se espera que empiecen a aumentar hasta alcanzar los 30 grados en zonas del suroeste.
Resumen IA supervisado
España ha iniciado el otoño astronómico tras intensas lluvias y las primeras nevadas en las montañas, provocadas por la llegada de aire polar. Este martes, una vaguada de aire frío generará precipitaciones, tormentas y oleaje, activando avisos en siete provincias del este y sur de la Península. Se esperan lluvias y tormentas en Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca, con acumulaciones de hasta 30 litros por metro cuadrado. En Girona y Tarragona, el oleaje alcanzará tres y dos metros, respectivamente. Las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, aunque las mañanas seguirán frías, especialmente en zonas montañosas. El miércoles se prevén temperaturas suaves, alcanzando los 30 grados en el suroeste.
* Resumen supervisado por periodistas.
España entra en el otoño astronómico tras un fuerte episodio de lluvias y después de haber podido ver cómo se producían las primeras nevadas en las montañas debido a la entrada del aire polar.
La vaguada de aire frío genera precipitaciones, tormentas y oleaje que mantendrán activos este martes los avisos en un total de siete provincias del este y sur de la Península, con precipitaciones máximas de hasta 30 litros por metro cuadrado. En concreto, los avisos por lluvias y tormentas se darán Barcelona, Girona, Tarragona, Mallorca y Menorca.
En cuanto a los avisos por oleaje, se darán en Girona, con viento del norte y noroeste de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de tres metros y en Tarragona, con viento del noroeste de 50 a 60 km/h y olas de dos metros.
Por otro lado, respecto a las temperaturas, comenzarán a subir ligeramente, aunque las mañana seguirá siendo muy fría, sobre todo en zonas de montaña. Las máximas empiezan a subir en el noroeste y a bajar en el Mediterráneo.
Para el miércoles, empezaremos a estar con temperaturas suaves que subirán hasta rondar los 30 grados en zonas del suroeste.