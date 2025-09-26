Ainhoa Martínez, sobre las diferencias en el PP al hablar de Gaza: "Los que se están desmarcando de Génova hacen bien"

La periodista ha reflexionado sobre las diferentes posturas que hay en el PP a la hora de utilizar el término genocidio, señalando que los barones que emplean esta palabra están siguiendo "la estrategia correcta".

El término genocidio divide al PP. Mientras que Alberto Núñez Feijóo se niega a emplearlo, otros líderes autonómicos como Juanma Moreno ya no dudan en hacerlo.

Ainhoa Martínez ha señalado que los barones 'populares' que se están desmarcando de la estrategia de Génova "hacen bien". "Es la estrategia correcta", ha asegurado en Al Rojo Vivo.

La periodista ha dejado claro que llamar a las cosas por su nombre "no penaliza", destacando que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio.

De esta forma, ha explicado que hay dos formas de ver esta situación. Por un lado, pensar que si hablas de genocidio "entras en el marco del Gobierno", o que empleándolo lo que consigues es "estallar el marco que el Ejecutivo ha querido instalar".

"Si todos estamos en el mismo barco, no hay debate que confrontar", ha destacado, indicando que cree que hablar de genocidio es un "movimiento acertado" que electoralmente "no penaliza".