El huracán Gabrielle se apaga en su camino hacia España y ya es una "debilitada" tormenta postropical

Los detalles Se espera que el domingo llegue la borrasca exGabrielle a la Península, cuando dejará rachas muy fuertes de viento y lluvias generalizadas, así como fuerte oleaje, en el oeste y el sur peninsular.

La borrasca exGabrielle, bautizada con ese nombre por haber nacido como un huracán tropical de ese mismo nombre, llegará finalmente "debilitada" a la península. Su 'desembarco' se producirá el domingo, generando rachas muy fuertes de viento y lluvias a su llegada a la costa oeste peninsular.

Se esperan lluvias "significativas" en Extremadura y Andalucía Occidental, que se podrían extender a otras zonas de la península, según avanza Aemet, aunque el pronóstico todavía es incierto.

El portavoz de Aemet, Rubén Del Campo, habla de un pronóstico incierto, con altibajos en las temperaturas que acabarán el lunes, donde se superarán los 34 grados en algunos puntos con la llegada del 'veranillo de San Miguel'.

El sábado comenzarán a notarse los primeros efectos de exGabrielle, que dejará lluvias en Galicia con alguna tormenta suelta en el litoral gallego.

Ya entrados en el domingo, se esperan lluvias generalizadas, con Extremadura y Andalucía Occidental sufriendo una intensidad algo más elevada de precipitaciones. También lloverá con probabilidad en las comunidades cantábricas, Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

Una vez pasado el fin de semana, el lunes aumenta la incertidumbre en la previsión, aunque "el escenario más probable" apunta a un tiempo inestable en el Cantábrico, el tercio oriental peninsular, Baleares y el sur de Andalucía, con chubascos tormentosos localmente intensos.