El CGPJ lleva bloqueado cinco años. Alberto Núñez Feijóo ha pedido hacer de forma simultánea la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el cambio del sistema de elección con un pacto público con el PSOE para acabar con esta situación.

Unas declaraciones que Beatriz Parera ve con optimismo, destacando que hasta hace solo unos días el PP aseguraba que no iba a desbloquear esta situación hasta que no se hiciese una renovación previa del sistema de elección. "Al menos ahora dice que se haga de forma paralela, es un paso", ha señalado.

Un optimismo que no comparte Afra Blanco. La sindicalista ha asegurado que "el primer dogma del PP cuando no gobierna es no renovar el CGPJ". Una afirmación que ha argumentado recordando que con Aznar hubo ocho meses de bloqueo, con Rajoy 24, con Casado 40 y con Feijóo ya van por 20.

"Cinco años y un día sin cumplir el mandato constitucional. Cinco años con un mandato caducado", ha recalcado, recordado que solo cuentan con 16 de sus 20 vocales y con 85 vacantes.

De esta forma, ha calificado las nuevas declaraciones de Feijóo sobre este asunto como "más de lo mismo", destacando que lo que hace es "poner excusas".