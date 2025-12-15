Afra Blanco, tajante sobre el 'caso Salazar': "Agradezco la actuación de las mujeres del PSOE"

La sindicalista ha señalado que es importante "blindar" la protección de los denunciantes, destacando que muchas veces no dan el paso por miedo a perder el trabajo. "Esta situación debe ser atendida legislativamente".

El PSOE vive una crisis interna, y es que cada vez son más los y las socialistas que claman, que alzan la voz contra la formación tras las denuncias por acoso sexual contra miembros del partido. Lo hacen al no ver una respuesta contundente de la organización, mostrando su enfado y su cabreo ante los casos que van saliendo a la luz.

Las denuncias contra Paco Salazar, que estuvieron cinco meses pausadas sin ser atendidas, fueron solo el comienzo. Al exasesor de Moncloa le siguieron Antonio Navarro, secretario general del partido en Torremolinos, y también otros como Javier Izquierdo y Toni González. Y también José Tomé, presidente de la diputación de Lugo, en un caso que ha revuelto al PSOE en Galicia.

Afra Blanco ha reaccionado a esta situación, indicando que agradece la "actuación de las mujeres del PSOE" y destacando que sigue denunciando y estando en contra con la actuación que tuvo otra parte del partido, que decidió "ocultar y no atender" las denuncias.

La sindicalista ha señalado que, ante una situación de acoso, hay que "blindar" la protección de la persona que denuncia, recordando que muchas veces no llegan a hacerlo por miedo o riesgo a perder el trabajo. "Esta situación debe ser atendida legislativamente", ha defendido.

