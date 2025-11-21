Afra Blanco, contundente tras el discurso de Ayuso: "¡Pero cómo vamos a estar en una dictadura si se ha condenado al fiscal!"

La sindicalista Afra Blanco reacciona al discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha usado un doble discurso: ha criticado la "polarización", pero ha celebrado la condena al fiscal general por considerarla "hechos propios de una dictadura". En el vídeo, los detalles.

Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo, a la espera de la sentencia, de condenar al fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de "datos reservados" del novio de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha celebrado esta condena diciendo que lo que hizo el Gobierno y la Fiscalía son "hechos propios de una dictadura".

Tras ver un extracto de estas palabras, la sindicalista Afra Blanco se muestra tajante contra la presidenta: "¡Pero cómo vamos a estar en el 'momento más débil de una democracia' si se ha condenado al fiscal general del Estado, pero cómo vamos a estar en una dictadura si se ha condenado al fiscal general del Estado, pero cómo el Gobierno de España va a utilizar al Poder Judicial si se ha condenado al fiscal general del Estado!".

Pero aún más: "¿En qué momento se presenta triunfalista cuando está viviendo con un señor al que le piden cárcel? Que no nos hemos olvidado", remata Blanco. En el vídeo podemos ver al completo y con detalla su exposición.

