Ainhoa Martínez señala que el PP y Feijóo tienen un problema de "contradicción" en su discurso: "Si todo es tan grave en el PSOE, algo tendrás que hacer"

Según la periodista Ainhoa Martínez, el líder del PP es consciente del contexto actual: "Hay una mayoría en contra de Pedro Sánchez y en contra de la situación actual, pero no hay una mayoría suficiente a su favor para darle la mano y llegar a la Moncloa", afirma. En el vídeo, los detalles.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo dice estar presionando a PNV y Junts para apoyar una moción de censura instrumental contra Sánchez para que convoque elecciones: "Hay un pequeño movimiento", ha asegurado el líder del PP en una entrevista en Telecinco.

Para la periodista Ainhoa Martínez, de ABC, "el PP y Feijoo tienen un problema de contradicción en el discurso, porque si la situación es tan grave, si el nivel de afectación [de los casos de corrupción que acechan al PSOE] llega hasta Moncloa y hasta el presidente del Gobierno, algo habrá que hacer y no hace nada, aunque sea en el ámbito de la retórica: mostrar tu disposición a estar dispuesto a hacer cualquier cosa puede generar cierta frustración en el electorado".

Por su lado, Martínez cree, no obstante que "Feijóo es plenamente consciente del contexto". Y el contexto, según Martínez, es que "hay una mayoría en contra de Pedro Sánchez y en contra de la situación actual, pero no hay una mayoría suficiente a su favor para darle la mano y llegar a la Moncloa".

Igualmente, recuerda que las mociones de censura son "constructivas, con un discurso de proyecto, con un discurso de candidato y a quien se avala por parte de la Cámara es al candidato", en este caso "sería Feijóo el que presenta ese proyecto", añade la periodista.

De este modo, Martínez sostiene que "los socios están en un juego de apariencias para no acabar arrastrados por la ola de escándalos de corrupción que ahora mismo asola Al Gobierno y el PSOE, pero no son lo suficientemente valientes como para dejar caer a Pedro Sánchez, porque saben que, efectivamente, en unas futuras y eventuales elecciones que las tenemos a la vuelta de la esquina en el ámbito municipal y autonómico, en algunas regiones, eso les va a pasar factura".

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