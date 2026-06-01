Carlos Cué destaca el problema de Feijóo ante la moción de censura: "Los electorados de PNV y Junts rechazan absolutamente la idea de un gobierno PP-Vox"

El periodista de El País Carlos Cué analiza las palabras del jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, tras presionar a PNV y Junts para que apoyen una moción de censura a Sánchez e ir a elecciones.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado en una entrevista que está presionando a PNV y Junts para apoyar una moción de censura a Sánchez e ir a elecciones: "Hay un pequeño movimiento". Sin embargo, el periodista Carlos Cué, de 'El País', desconfía de que se vaya a hacer una moción de censura.

"El problema de fondo no es moción instrumental o moción no instrumental, el problema de fondo es político: PNV y Junts tienen unos electorados que rechazan absolutamente la idea de un Gobierno PP- Vox y, además, se movilizan. País Vasco y Cataluña son los dos lugares de España donde más rechazo tiene la idea de un Gobierno PP Vox por motivos obvios".

Por otro lado, el periodista insiste en que "parece muy difícil que ambos partidos se coman una moción de censura, por muy instrumental que sea, y que esa moción de censura lleve a unas elecciones que traigan al gobierno PP-Vox".

El argumento es claro: "En el caso del PNV le da la campaña a Bildu hecha", y en el caso de Junts, "le das la campaña hecha a todos los partidos catalanes que compiten contigo, y al PSC".

Por lo que, "hacer una moción de censura es una cosa muy arriesgada, por eso no salen casi nunca, porque tiene mucho coste político", concluye Cué, recordando que la de Sánchez salió porque en aquel momento "Sánchez no generaba un rechazo masivo en sus electorados, pero Feijóo y sobre todo Vox sí lo genera".

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