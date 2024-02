La canción 'Zorra' de Nebulossa representará a España en Eurovisión. Una canción feminista sobre la que tampoco ha dudado en opinar Pedro Sánchez, asegurando en Al Rojo Vivo que le gustan "este tipo de canciones".

Por su parte, Afra Blanco ha confesado que le gusta el mensaje, "la letra y la acción reivindicativa" de esta canción, destacando que está de acuerdo con cada una de las cosas que dice. "Es un mensaje que deberíamos adoptar. Deberíamos acabar con este tipo de machismo que señala la canción", ha defendido la sindicalista.

Una opinión con la que no está del todo de acuerdo Carmen Morodo, que ha indicado que a ella no le gusta. "No me siento identificada ni entiendo que eso sea el feminismo", ha señalado la periodista.

Afra Blanco se ha mostrado completamente sorprendida por estas palabras, asegurando que todas en algún momento han sufrido lo que dice la letra de la canción o conocen a alguien a quien han llamado "zorra" por cosas como llegar tarde a casa.