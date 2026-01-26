Emilio Doménech (Nanísimo), tras los ataques del ICE en Minneapolis: "Es una estrategia para aterrorizar a la población de cara a las elecciones de noviembre”

El periodista Emilio Doménech realiza en este vídeo un primer análisis sobre ataques del ICE en Minneapolis, donde la ciudad se ha levantado por el asesinato de Alex Pretti.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Donald Trump ya ha matado a dos personas en Minneapolis. Tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, la ciudad ha estallado y las protestas han ido a más, después de un mes de resistencia activa por parte de la ciudadanía, que viven las redadas de los agentes antinmigración de Trump con terror.

"No tengo duda de que la migración es la excusa para subvertir el orden. Vemos una violación de principios y derechos fundamentales. Vemos máxima crueldad y total impunidad", apunta el profesor de Relaciones Internacionales, Pedro Rodríguez.

"Máxima crueldad que no solo vemos a través de las imagenes de los medios de comunicación, sino también de las propias redes sociales del Departamento de Seguridad Nacional y de las de ICE", apunta por su parte Emilio Doménech (Nanísimo), periodista y fundador WATIF.

El periodista explica además que esto responde a una estrategia: "Una estrategia para aterrorizar a la población de cara a las elecciones de noviembre, donde la Administración de Trump ylos republicanos se juegan seguir teniendo poder a lo largo de los próximos dos años", afirma Doménech.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.