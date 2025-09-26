Ahora

Afra Blanco, sobre Mazón: "Es una gestión criminal y se está pensando poco o nada en las víctimas"

La sindicalista Afra Blanco critica en este video la gestión de Mazón y la Generalitat en la DANA tras conocer que 37 personas dependientes, conectadas al servicio de teleasistencia de la Generalitat, fallecieron en la tragedia.

Afra Blanco

La Generalitat Valenciana ha confirmado que 37 personas dependientes, conectadas al servicio de teleasistencia de la Generalitat, fallecieron en la DANA. "La gestión es una gestión criminal", confirma la sindicalista Afra Blanco. Pero añade que "lo más indecente de todo es que se está pensando poco o nada en esos familiares".

"A veces deberíamos pararnos a pensar que, sin ningún tipo de aviso, una riada se llevase a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestros hijos y compañeros, y nos daríamos cuenta de lo insultante del hecho en cuestión [de la gestión de Mazón y la Generalitat]", añade Blanco.

Porque, además, "a estas personas se les está privando del derecho a la verdad y los únicos que están poniendo verdad en todo esto son los y las periodistas", confiesa Blanco. En el vídeo podemos ver completa su intervención.

