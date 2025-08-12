Ahora

Tras lo ocurrido en Jumilla

Afra Blanco compara a Vox con Trump y critica al PP por "aplaudirles": "Nos la cuelan a partir del odio y la mentira"

La sindicalista ha indicado que el acuerdo al que han llegado PP y Vox en Jumilla corresponde a una actuación de "segregación y racismo", criticando a los 'populares' por "comprarle" el discurso a la formación de Abascal.

Afra Blanco ha señalado que el acuerdo al que han llegado PP y Vox en Jumilla, Murcia, es un "veto claro" a la comunidad musulmana, destacando que as celebraciones que se daban en esas instalaciones eran de esa comunidad.

"Estamos ante una actuación de segregación y racismo", ha asegurado en Al Rojo Vivo. Un momento que ha aprovechado para comparar a Vox con Donald Trump.

La sindicalista ha recordado que se tacha de "falso" el discurso del presidente de EEUU sobre los datos de delincuencia, indicando que aquí Vox hace lo mismo. "Con menos poder, pero nos la cuela a partir del odio y la mentira en la palabra", ha destacado.

De esta forma, ha recordado que la llegada de migrantes ha caído respecto al año pasado y los datos de criminalidad son más bajos que nunca. "Lo que ha crecido son los delitos de odio", ha criticado, indicando que Vox juega a lo mismo que Trump mientras el PP le "compra el discurso, le aplaude y le lleva de la manita".

