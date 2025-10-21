Verónica Barbero (Sumar) matiza su mensaje a la ministra de Vivienda: "Cuando pida la dimisión de alguien, no va a hacer falta aclararlo"

Horas antes de su intervención en Al Rojo Vivo, la portavoz de Sumar en el Congreso pronunciaba estas palabras que, ahora, ha matizado: "Isabel Rodríguez no termina de asumirlo. Debería dejar paso a quien sí está dispuesto a hacerlo".

A Sumar se le está "acabando la paciencia" con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Así lo ha verbalizado este martes en el Congreso de los Diputados su portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, quien ha asegurado que, si Rodríguez sigue sin asumir que se necesitan medidas "serias, innovadoras y valientes" para atajar la crisis de la vivienda, debería "dejar paso" a alguien que sí esté dispuesto a adoptarlas.

Horas más tarde, en una entrevista en Al Rojo Vivo, matizaba un tanto sus palabras aunque volvía a reiterar este "hartazgo": "No creo que se estén haciendo muchas cosas en materia de vivienda o, al menos, no en la dirección correcta. Si hacer muchas cosas es repetir recetas fracasadas, el resultado será el mismo: volver a fracasar".

Así, a la pregunta concreta de Antonio García Ferreras, director y conductor del programa, de si la ministra debería o no dimitir, Barbero recoge cable y asegura que lo único que ha dicho es que "se les está acabando la paciencia".

"En el momento en que yo, como portavoz de este grupo parlamentario, pida la dimisión de alguien, no va a hacer falta una repregunta para aclararlo", afirma contundente Barbero.

Además, asegura la diputada que a quien se le acaba realmente la paciencia con el tema de la vivienda es a la ciudadanía: "Llevamos dos años de legislatura, en este Gobierno hay un ministerio de Vivienda, ¡pónganse las pilas! Lo único que decimos es que sus medidas sabemos que conducen al fracaso, que no sirven para nada. Dar dinero a los caseros no funciona ni da como resultado una rebaja en los precios del alquiler de la vivienda".

De este modo, recuerda Barbero que justo la semana pasada presentaron una serie de medidas en esta materia: "¿Cuál es el problema con adoptar esas medidas? Se nos acaba la paciencia", reitera, señalando a su vez que "el día que yo quiera pedir la dimisión de alguien, no habrá una pregunta al respecto. Lo que estamos diciendo es que hay que ponerse las pilas".

Y al ministerio de Vivienda "le faltan ideas e innovación", remata Barbero, criticando que la medida no puede ser la de poner un teléfono: "Esto ya roza el esperpento". Y luego, además, un 'spot': "Por favor, seamos serios y pongamos medidas para afrontar el problema a corto plazo". En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

