El magistrado Gónzalez Vega analiza el veto en Jumilla: "La resolución del Ayuntamiento intenta obstaculizar el derecho a la libertad de culto"

El magistrado advierte que la moción del Ayuntamiento de Jumilla, que prohíbe celebraciones islámicas en espacios públicos, podría ser manifiestamente inconstitucional por restringir la libertad religiosa, y cuestiona su validez antes incluso de aplicarse.

La semana pasada, el Ayuntamiento de Jumilla aprobó una moción presentada por Vox y apoyada por el PP, que prohíbe de forma general y preventiva cualquier celebración islámica tanto en dependencias municipales como en la vía pública. Esta resolución impide expresamente la realización de actos emblemáticos del calendario musulmán, como el fin del Ramadán (Aid el Fitr) o la Fiesta del Sacrificio (Aid el Adha).

Ante esta medida, el Gobierno ha presentado un requerimiento al Ayuntamiento para que anule el acuerdo al considerar que vulnera la libertad religiosa.

Surge así la duda: ¿hasta qué punto puede la justicia intervenir sobre una medida que aún no ha entrado en vigor? El magistrado Ignacio González Vega responde: "Existe un requerimiento presentado por el Gobierno ante una posible resolución que podría ser manifiestamente inconstitucional".

González Vega enfatiza la importancia de distinguir entre la moción de Vox, "claramente inconstitucional por excluir a miembros de una confesión religiosa del uso de espacios municipales", y el acuerdo que modifica el reglamento para limitar el uso de dichas instalaciones a actividades deportivas, el cual en prinicpio "no hace referencia alguna a ninguna confesión religiosa".

No obstante, recuerda que los poderes públicos están obligados a garantizar el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales, incluyendo la libertad religiosa y de culto. Por ello, "queda claro que la resolución aprobada por el Ayuntamiento de Jumilla busca obstaculizar el ejercicio de esta libertad esencial y, en consecuencia, resulta inconstitucional".