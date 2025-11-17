Ahora

Afra Blanco: "Carlos Mazón ha decidido pasar a la historia como un auténtico miserable, y el PP le acompaña en este viaje"

La sindicalista ha valorado la comparecencia del president en funciones ante la comisión de investigación: "Se comporta como un maltratador de la verdad y de las víctimas" y resume su gestión de la DANA: "El agua no mató; lo que mató fue ese aviso enviado tarde y mal".

"Carlos Mazón ha decidido pasar a la historia como un auténtico miserable, y el PP lo acompaña en ese viaje", ha resumido Afra Blanco al valorar la comparecencia del president en funciones ante la comisión de investigación, donde volvió a apuntalar su defensa basada en eludir cualquier tipo de responsabilidad en la gestión de la DANA.

Blanco ha añadido: "Se comporta como un maltratador de la verdad y de las víctimas. Esa es la decisión que ha tomado Mazón".

Para la analista, hay además un elemento clave: "Si a las 20:10 Mazón llama a Salomé Pradas y a las 20:11 se envía ese mensaje de alerta, tarde y mal… ¿Qué le dice Mazón a Salomé Pradas? 'Envíalo'. Por lo tanto, claro que es responsable y claro que es negligente".

Blanco ha concluido con un mensaje contundente sobre la gestión de la tragedia: "El agua no mató. Lo que mató fue ese aviso enviado tarde y mal".

