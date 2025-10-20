Afra Blanco, tras el anuncio de Saiz de congelar las cuotas de autónomos más bajas en 2026: "Los autónomos tienen que cotizar por sus ingresos reales"

La sindicalista Afra Blanco analiza y celebra la rectificación de Elma Saiz con respecto a las cuotas de autónomos. En el vídeo, todos los detalles.

Elma Saiz, ministra de Seguridad Socialha rectificado su propuesta de la semana pasada que suponía elevar la cuota más baja hasta los 217,37 euros mensuales y la más alta hasta los 796,24. Ahora plantea congelar las cuotas de autónomos más bajas para este 2026. Incluso, la propia Yolanda Díaz aseguró en Al Rojo Vivo que si era así, desde Sumar no la compartían.

"Este anuncio (la rectificación) es un acierto", afirma la sindicalista Afra Blanco, señalando una pregunta clave: "¿Los autónomos tienen que cotizar por sus ingresos reales? Sí. Pero no porque lo diga yo, sino porque ya se dijo en 2022, en el Real Decreto 13/2022, con acuerdo de UGT, ATA, CEOE y otros agentes, que, precisamente, se alcanzaría esa cotización por ingresos reales en el año 2030".

Por tanto, subraya Blanco que "no es un aumento de cuotas, sino una actualización de bases de cotización para avanzar hacia esa cotización por ingresos reales", y no es cierto, añade, que la cuota no ofrezca derechos: "Claro que los ofrece", señala Blanco, concluyendo, no obstante, que "hay muchos retos por alcanzar". En el vídeo podemos ver su análisis al completo y con detalle.