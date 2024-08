La sindicalista Afra Blanco analiza la situación de Junts per Catalunyacomo partido político, que este próximo 27 de octubre celebrará un congreso extraordinario. Asegura Blanco que ahora mismo, por las actuaciones que ha tenido su líder, Carles Puigdemont en los últimos tiempos, "no es un proyecto fiable a consecuencia de estos giros o engaños a su electorado" y "todo partido político tiene que trasmitir fiabilidad".

Por su lado, recuerda Blanco que "Junts per Catalunya es el partido que más refundaciones ha vivido, celebradas o no, en los últimos 10 años. En 2012 se llamaba Convergència i Unió y en ese mismo 2012 con Artur Mas como líder es cuando cambian sus estatutos pasan de un catalanismo a un independentismo". Después fue PDeCat y luego coalición Junts per Catalunya.

"De este congreso podría esperar de todo, también una posible refundación, incluso en en el nombre. Y el papel de Carles Puigdemont debe ser el de una salida digna, sobre todo, para aquellos que quieren bien a este partido y que quieren trasmitir fidelidad"., finaliza Blanco. En el vídeo, al completo su intervención.