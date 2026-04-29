Afra Blanco analiza las declaraciones de Aldama en el juicio del caso mascarillas: "La UCO no menciona a Pedro Sánchez"

En Al Rojo Vivo, la sindicalista ha reaccionado a las declaraciones de Víctor de Aldama en el juicio del caso mascarillas. Pide prudencia, reclama pruebas y recuerda que los informes de la UCO de la Guardia Civil no apuntan al presidente.

La sindicalista Afra Blanco ha reaccionado en Al Rojo Vivo a las acusaciones vertidas por el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo en el marco del juicio por el caso mascarillas, donde situó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el "escalafón uno" de la supuesta trama que investiga la Justicia.

Blanco ha pedido prudencia y ha defendido que el proceso judicial debe basarse en pruebas, no en declaraciones sin acreditar: "Yo diría: del indicio a la prueba y de la palabra a la prueba. Y es en lo que tenemos que estar ahora mismo".

Además, ha puesto el foco en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, subrayando que no señalan al jefe del Ejecutivo: "La UCO no menciona a Pedro Sánchez. Ya veremos cómo evoluciona todo, pero no menciona a Pedro Sánchez. La UCO no menciona al Partido Socialista. Ahí están los papeles presentados".

La sindicalista ha insistido en que no se puede convertir una acusación en condena pública sin evidencias: "Estamos en un juicio, y en ese juicio hay que pasar del indicio a la prueba y de la palabra a la prueba. Si tanta prueba tiene, que la presente. Pero no podemos empezar a lanzar difamaciones, más aún cuando todavía estamos en pleno proceso judicial".

Por último, ha reiterado que los documentos conocidos hasta ahora apuntan a otros nombres, pero no al presidente ni al PSOE: "La UCO habla efectivamente de Koldo, habla de Aldama y habla de Ábalos, pero no habla en ningún caso de Pedro Sánchez ni del partido".

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