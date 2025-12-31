La presidenta del Consejo de la Juventud alerta: "Estamos en récord de mayor coste de alquileres y mínimo histórico de jóvenes emancipados"

González Henry asegura que alquilar un piso en solitario es inasumible para la mayoría de jóvenes en España, ya que exigiría destinar " el 90% del salario", convirtiendo así la vida independiente en una "utopía" y obligando a compartir vivienda por "obligación".

Andrea González Henry, presidenta del Consejo de la Juventud, advierte en 'Al Rojo Vivo' que la situación de la vivienda para los jóvenes en España presenta una perspectiva "bastante negativa" de cara a 2026. Según ha explicado, los últimos datos del Observatorio de Emancipación reflejan un escenario preocupante: "Este año hemos constatado que el número de jóvenes emancipados es el más bajo de un segundo semestre desde, al menos, 2008, cuando comenzamos a elaborar este observatorio".

Lo primero que ha subrayado González Henry es que España registra actualmente "el récord histórico de menos jóvenes emancipados y, al mismo tiempo, el récord histórico del mayor coste de los alquileres", una combinación que dificulta aún más el acceso a la vivienda.

"La vivienda ya no es solo una de las principales preocupaciones de la gente joven, sino de toda la población. Y ya no hablamos de compra, que es una utopía cada vez más lejana", ha manifestado Andrea. Como consecuencia, muchos jóvenes se ven obligados a alquilar habitaciones o a compartir piso con personas desconocidas de forma indefinida, "no por elección, sino por necesidad".

Sobre el alquiler en solitario, ha sido tajante: "Es una utopía. Para que una persona joven en España pudiera alquilar un piso sola, tendría que destinar más del 90% de su salario, sin contar otros gastos básicos".

Una situación que, según dice, se agrava por la precariedad laboral que afecta especialmente a los jóvenes. "No todas las personas jóvenes pueden permitírselo, salvo que cuenten con ayuda familiar. Somos el colectivo más precarizado a nivel de empleo: los alquileres suben, pero nuestros salarios no".

