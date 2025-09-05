"Es absolutamente desconcertante": la reacción de Ferreras a las palabras del portavoz del PP en la Asamblea de Ayuso por legitimar los insultos al presidente

El presentador de Al Rojo Vivo ha cuestionado a Díaz-Pache y sus palabras cargando contra el presidente del Gobierno asegurando que "ha dejado arder" a parte de España en la ola de incendios para "rentabilizar" la catástrofe.

Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, ha asegurado que Pedro Sánchez "ha dejado arder" a parte de España en la ola de incendios que asoló nuestro país en agosto para "rentabilizar" la catástrofe. Unas palabras que han dejado sorprendido a Antonio García Ferreras en Al Rojo Vivo

"Sabemos que no podemos esperar nada a la persona que ha dejado arder la mitad de nuestro territorio para ver si podía rentabilizar económicamente una nueva catástrofe. Abandonó, como ya hizo durante la DANA, a miles de ciudadanos, permitió que el fuego arrasase sus casas y sus tierras sin mancharse los zapatos. No hay circunstancia donde Pedro Sánchez se vea más fuerte ante la desgracia, porque evita la responsabilidad y siempre encuentra a quién señalar: Ayuso, Mazón, Mañueco... Siempre hay un culpable alternativo y jamás un líder al frente del país", ha asegurado Díaz-Pache.

Unas palabras que han generado la reacción del presentador de Al Rojo Vivo: "Pero vamos a ver, ¿no tienen suficientes motivos para criticar al presidente del Gobierno o al Gobierno de este país? ¿De verdad se cree este personaje que Sánchez está encantado con ver arder España? Puede decir que es ineficaz, que no saben responder... Que lo ha hecho para rentabilizar el incendio. Esto es lo que para mí es desconcertante".

Además, Díaz-Pache ha añadido en su discurso que "el hombre del búnker de la Moncloa no puede salir a la calle sin que le canten el 'hit del verano'. Y cuando alguien grita '¡Pedro Sánchez!' ya hay tres palabras que resuenan en nuestra cabeza".

"No me parece que sea el reflejo de la mejor política profunda para lo que está viviendo este país", ha concluido Ferreras tras escucharle.