Peréz Triana ve cercano el choque entre EEUU e Irán: "El despliegue de fuerzas de EEUU en Oriente Medio es inédito"

El analista en seguridad alerta de un despliegue militar sin precedentes y recuerda que, si Donald Trump ya usó un portaaviones como aviso cuando invandió Venezuela, ahora el envío de dos señala que la amenaza va muy en serio.

El analista de seguridad y defensa Jesús M. Pérez Triana advierte de que el choque entre Estados Unidos e Irán es cada vez más probable. "El despliegue militar estadounidense en Oriente Medio es inédito desde la invasión de Irak en 2003. Desde entonces no se había producido una acumulación de fuerzas de esta magnitud", señala.

Pérez Triana subraya además un elemento especialmente revelador: "Recuerdo que cuando el presidente Donald Trump ordenó desplegar un portaaviones en el Caribe, advertí que esta vez Washington iba en serio con Venezuela. En el caso de Irán no hablamos de uno, sino de dos portaaviones: uno ya se encuentra en la zona y el segundo está en camino". Según explica, este último podría llegar a finales de semana frente a la costa de Israel, aunque todavía no está claro si permanecerá allí o si continuará hacia el mar Arábigo.

A este contexto militar se suma un factor temporal relevante. "Este domingo concluyen los Juegos Olímpicos de Invierno, y empiezan a alinearse una serie de elementos", apunta el analista, sugiriendo que el calendario internacional también juega un papel en la toma de decisiones.

Por último, Pérez Triana plantea una incógnita clave: "La gran cuestión es si habrá una sorpresa de última hora, con la cuestión nuclear sobre la mesa y la apertura de negociaciones. Puede que eso sea suficiente para Trump, aunque, una vez más, los anhelos y aspiraciones del pueblo iraní queden relegados en nombre de la geopolítica".

