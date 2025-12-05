El abogado que ha puesto la primera denuncia por el caso Ribera en Madrid: "Confirma los peores temores: la sanidad pública convertida en un sistema contable"

Javier Flores es el letrado que ha presentado la primera denuncia ante la Fiscalía por todo lo que se está denunciando sobre el caso Ribera, la gestora privada del hospital de Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid. En Al Rojo Vivo, nos cuenta todos los detalles.

Javier Flores, abogadoespecializado en litigios contra la Administración, y el letrado que ha interpuesto la primera denuncia ante la Fiscalía por todo lo que se está denunciando sobre Ribera Salud, la gestora privada del hospital de Torrejón de Ardoz (Comunidad de Madrid) y que ha sido publicado por El País.

Hace apenas dos días, este medio reveló unos audios en los que el CEO de este grupo, Pablo Gallart, pedía alargar las listas de espera intencionadamente para así conseguir un beneficio económico.

"Cuando conocemos el contenido de este audio, parece que todo lo que estaba desde hace tiempo en muchas conversaciones, sobre el negocio con la sanidad pública, toma forma. Y además, ese audio no ha sido desmentido, se ha confirmado que es auténtico, y provoca además la dimisión o el cese del CEO", explica el abogado. Y todo esto, "confirma los peores temores: la sanidad pública convertida en un sistema contable en el que los pacientes son cheques", añade y lamenta Flores.

Pero aún hay más: este mismo viernes, según ha adelantado también el ya citado medio, los directivos de Ribera que fueron despedidos después de alertar sobre esta y otras prácticas, alertaron también de la reutilización de material sanitario de un solo uso en el Hospital de Torrejón. Los empleados del centro hospitalario denunciaron en el canal ético interno que tenían que esterilizar catéteres previstos para un solo uso para poder reutilizarlos varias veces.

Ante estas informaciones y denuncias, "parece razonable pensar que la Administración conocía, o al menos tenía la posibilidad de conocer lo que estaba sucediendo; además, directamente nos han contactado algunos profesionales sanitarios para poner en conocimiento situaciones que apuntan a que todo es mucho más grave aún de lo que se entiende en la grabación", afirma Flores.

También asegura que van a dejar trabajar a la Fiscalía con independencia, pero "todo lo que vayamos conociendo lo vamos a poner en conocimiento", y anima además a todos los profesionales que tengan información a ponerse en contacto con ellos: "Que sepan que estarán respaldados", finaliza Flores. En el vídeo podemos ver al completo su intervención en Al Rojo Vivo.

