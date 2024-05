La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no ha encontrado indicios del delito de tráfico de influencias en la actuación de Begoña Gómez, según consta en un informe remitido al juez Juan Carlos Peinado, que el pasado mes de abril incoó diligencias de investigación contra la mujer de Pedro Sánchez a raíz de una denuncia de la organización ultraderechista Manos Limpias basada en recortes de prensa. Así lo ha avanzado por 'El País' y han confirmado fuentes de la investigación a laSexta.

El juez Peinado encargó a la UCO un informe sobre las dos supuestas operaciones en las que habría influido Begoña Gómez -el rescate a Air Europa y las ayudas a una empresa cuyo propietario había sido profesor de un máster de su cátedra-, pero los agentes no han hallado ningún indicio de tráfico de influencias. Las fuentes consultadas señalan que han elaborado el informe con lo aportado en la denuncia y que realmente no hay nada consistente, por lo que eso no se puede imputar delito alguno.

Sobre el rescate a Air Europa en 2020, el informe concluye que el único elemento que puede vincular a Begoña Gómez con el grupo propietario de la aerolínea, Globalia, es que coincidió con uno de sus directivos en dos eventos ese año, pero "no se tiene constancia de que estos hitos pudieran estar vinculados a la decisión ministerial del rescate".

La UCO también ha investigado la adjudicación de dos lotes en los concursos convocados por Red.es -entonces dependiente del Ministerio de Economía- a la empresa de Juan Carlos Barrabés, que había sido profesor en el máster de Transformación Social Competitiva de la cátedra que la esposa de Sánchez codirigía en la Universidad Complutense. Barrabés incluyó en su oferta 32 cartas de recomendación, una de ellas firmada por Begoña Gómez y otra por la responsable de Empleo del Ayuntamiento de Madrid.

A este respecto, la Guardia Civil señala en su informe que no se han encontrado vínculos entre los miembros de la mesa de contratación y Begoña Gómez ni tampoco elementos diferenciadores entre el sistema de valoración en este concurso y en el resto de expedientes. Tampoco identifica indicios que respalden la afirmación de Manos Limpias de que Barrabés "montó" el mencionado master.

El informe además recoge que Begoña Gómez no ha recibido ninguna subvención pública y desmiente una noticia falsa que Manos Limpias adjuntaba en su querella que apuntaba en este sentido y que en realidad se refería a una ciudadana con el mismo nombre y apellido que la mujer del presidente del Gobierno.