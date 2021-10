El escritor Mario Vargas Llosa ha negado la veracidad de la documentación que lo vincula a una sociedad offshore en los Pandora Papers. El autor peruano insiste en que toda la información revelada en esta investigación "es absolutamente falsa", asegurando que siempre ha "pagado hasta el último centavo de los impuestos" que le corresponden.

Al respecto de las informaciones publicadas por laSexta y El País, Vargas Llosa ha asegurado en declaraciones a esta cadena, entre risas, que "los papeles deben estar equivocados y toda la información es absolutamente falsa". "No aparece mi firma para nada. Yo no utilizaba esas empresas y yo no las vendí, no sé si fue un banco o una agencia que se ocupaba de mis impuestos en Inglaterra", ha manifestado este lunes a la entrada de un acto en el Senado donde acudía a recibir un premio por su trayectoria en pro de la Fiesta de los Toros.

Pero en los documentos a los que han tenido acceso laSexta y El País, en una investigación coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), aparecen su firma y fotocopias de su pasaporte, como se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas:

Según esta investigación, el escritor peruano afincado en España gestionó sus derechos de autor a través de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas valorada en 1,1 millones de dólares.

La incorporación de la sociedad se produjo en las mismas fechas en las que se confirmaba su ruptura con su prima, Patricia Llosa, y cuando empezó su relación con Isabel Preysler. El despacho OMC, uno de los catorce bufetes en el centro de la investigación, hizo las gestiones para la creación de esta empresa.

La documentación incluye varias cartas de recomendación, como la de su agencia literaria en Barcelona o la entidad Jefferies LLC, donde se acredita la relación de varios años con su cliente y su honestidad. Su agente confirma que la firma que acompaña los formularios es la de Vargas Llosa. Incluso se incluyen los dos pasaportes del novelista, aunque con una calidad bastante mala. Tanto es así que en los correos internos del despacho se solicita que se envíe una copia con mejor calidad.

El autor, Premio Nobel de Literatura en 2010, ya apareció en los Papeles de Panamá en 2016, en una mercantil junto a su mujer de entonces, Patricia. Hace cinco años, se desvinculó de cualquier responsabilidad al respecto de una sociedad llamada Talome Services Corp., una relación de la que culpó a sus gestores. El escritor se desvinculó de la misma pocos días antes de ser galardonado con el premio de la Academia Sueca y acabó culpando al periodismo amarillo.

Los Pandora Papers son la mayor colaboración periodística de la historia. Más de 600 periodistas de 150 medios y casi 120 países han participado en la investigación de 12 millones de documentos obtenidos de 14 despachos que se dedican a la creación de sociedades offshore. El proyecto ha sido coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en el que participan laSexta y El País como socios españoles, y del que forman parte medios internacionales como The Washington Post, The Guardian o el Süddeutsche Zeitung.