Políticos, empresarios, cantantes, futbolistas, artistas y socialités: la lista es larga y los nombres que aparecen en los Pandora Papers van a hacer temblar a muchas de las personas más conocidas del planeta. Entre ellos, cientos de españoles.

Se trata de la mayor filtración de la historia y la mayor colaboración periodística jamás realizada, con más de 600 reporteros de 150 medios de comunicación de más de 100 países involucrados.

Durante más de un año se han investigado millones de documentos para extraer todas las claves y descubrir una profunda red dedicada a la evasión y elusión fiscal internacional. En España, laSexta y El País han sido los medios colaboradores de esta hazaña periodística, que ha sido coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Estas son las claves que explican en qué consisten los Pandora Papers.

1.- ¿Qué son?

Se trata de la mayor filtración de documentos privados de despachos de abogados que gestionan sociedades offshore de la historia. En total, 11,9 millones de archivos, entre formularios, correos electrónicos y hojas de cálculo.

Además, toda la información desvela que muchos de los personajes poderosos que tienen en sus manos acabar con el sistema offshore, en lugar de ello, se benefician de él. Estos pesos pesados mantienen activos en sociedades pantalla y trusts, al mismo que sus gobiernos hacen muy poco por terminar con la corriente de dinero ilícito que enriquece a criminales y empobrece a las naciones.

La investigación muestra cuál es la estructura financiera a nivel mundial que evita que el dinero circule por los circuitos tradicionales. Se trata de técnicas para evitar o eludir el pago de impuestos –a la hora de hacer inversiones o comprar propiedades- o de mantener en secreto determinados nombres detrás de sociedades pantalla.

2.- ¿Quiénes están?

"Los Pandora Papers son los Papeles de Panamá con esteroides". Así de tajante se muestra el director del ICIJ, Gerard Ryle, en relación a la nueva investigación auspiciada por la organización. "Más amplios, más ricos, con más detalles, más gente, más personalidades, más estrellas del pop, del porno… Tiene más de todo", apunta Ryle.

Esta nueva documentación evidencia, además, los tejemanejes con sociedades en paraísos fiscales de tres veces más líderes internacionales y de dos veces más funcionarios públicos que en filtraciones anteriores, como el caso de los Papeles de Panamá. Además, desvela los verdaderos propietarios de más de 29.000 compañías offshore.

Entre los primeros nombres que se han hecho públicos por vinculación a este tipo de sociedades offshore aparecen personajes relevantes de la esfera mundial: el exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa, Cherie; el primer ministro checo, Andrej Babis; el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn; o los españoles Pep Guardiola y Julio Iglesias.

3.- ¿Cuáles son las diferencias con los Papeles de Panamá?

Si en la primera entrega de los Papeles de Panamá descubrieron todos los entresijos de un solo despacho, Mossack Fonseca, en esta ocasión se han obtenido documentos de hasta catorce bufetes dedicados a la apertura de sociedades en paraísos fiscales.

En concreto, estos son los despachos cuyas prácticas se desvelan en los Pandora Papers: All About Offshore Limited (AABOL); Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Alpha Consulting Limited (Alpha), Asiaciti Trust Asia Limited, CCS Trust Limited (antes Commonwealth Corporate Services Limited), CIL Trust International Inc (Cititrust), Commence Overseas Limited (Commence BVI), Demetrios A. Demetriades LLC (DAD Law), Fidelity Corporate Services Limited, Glenn D. Godfrey and Company, LLP, Il Shin Corporate Consulting Limited, Overseas Management Company, Inc (OMC) y Trident Trust Company Limited.

Para la parte española de la investigación las consultoras más relevantes han resultado ser el panameño Alcogal y Trident Trust, en las Islas Vírgenes Británicas, ya que gran parte de los clientes nacionales han creado sus sociedades offshore gracias a sus servicios.

Según uno de los documentos obtenidos en los Pandora Papers, entidades bancarias de todo el mundo pusieron en marcha al menos 3.926 sociedades offshore para sus clientes solo con la ayuda de Alcogal.

Además, Trident Trust es el proveedor del que se han obtenido más documentos: más de 3 millones de archivos. Este despacho es un viejo conocido en el mundo offshore: se trata del gestor que ayudó a montar la sociedad de la familia del exalcalde de Barcelona Xavier Trías cuya vinculación desveló laSexta en los Papeles del Paraíso.

4.- ¿De dónde proceden?

Los 2,94 Terabytes (la mayor filtración de la historia) proceden de una única fuente, una persona que decidió que la estructura creada por estos despachos tenía que salir a la luz y decidió compartir toda esta información con el ICIJ.

"Esta información nos la proporcionó una fuente a la que conocíamos desde hace bastante tiempo pero con la que nunca nos habíamos encontrado", explica Ryle. "Cuando pude hablar finalmente con esta persona, me di cuenta de que esto iba a ser más grande que cualquier otra cosa que hubiéramos visto", subraya el responsable del Consorcio.

¿La razón de la filtración? "La fuente quería que estos documentos fueran públicos y estuvieran disponibles para los gobiernos de todo el mundo. Y la mejor manera de hacerlo era acudiendo a los periodistas", detalla.

5.- ¿Qué es una sociedad offshore? ¿Y un paraíso fiscal?

Una sociedad offshore no es ni más ni menos que una compañía que se abre en una jurisdicción en la que el interesado ni vive ni realiza ninguna actividad económica.

Generalmente, estas se sitúan en lugares con impuestos muy bajos o considerados paraísos fiscales, con gravámenes más laxos y que atraen a las grandes fortunas o grandes corporaciones.

Sus gastos de gestión son casi nulos y además no tienen la obligación de presentar sus cuentas de manera anual. Ni siquiera tienen la obligación de efectuar juntas de socios o accionistas.

Las sociedades offshore –que son completamente legales si están declaradas al fisco- se suelen abrir en países con tributaciones más bajas o con ventajas para los clientes, como una mayor privacidad de sus operaciones. Según un estudio de la OCDE de 2020, se estima que hay 11,3 billones de dólares ocultos a través de sociedades offshore en todo el planeta.

"Es una herramienta que se suele utilizar con la intención de ocultar activos u ocultar la procedencia de estos activos, si es blanqueo de capitales", explica el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, en conversación con laSexta.

Este objetivo lo apunta también el inspector de Hacienda José María Peláez, quien defiende que "se ha demostrado en España que en todos los casos de corrupción se han usado [las sociedades offshore] para ocultar las rentas obtenidas".

Esta investigación ha sido posible gracias a la coordinación del ICIJ, que acepta donaciones y colaboraciones para poder seguir llevando adelante esta clase de periodismo.