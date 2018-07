Una página porno asusta a sus usuarios gastando la broma más aplaudida del April Fool's Day

Pornhub ha gastado a sus usuarios la que probablemente sea la broma más pesada del April Fool's Day, una celebración similar al Día de los Santos Inocentes que se celebra en España.

Esta página porno ha dado una sorpresa a todos los que han ido a ver alguno de sus contenidos. Al acceder a uno de los vídeos, el portal respondía con un mensaje en el que se podía leer "thanks for sharing" ("gracias por compartirlo"), acompañado de un pulgar hacia arriba, el clásico icono de me gusta en Facebook.

Mensaje de Pornhub por el April Fool's Day | Twitter

Seguro que muchos usuarios, al ver esta foto, pasaron un muy mal rato. Pero todo se trataba de una broma, y la propia página web se encargaba de aclararlo con un nuevo mensaje: "¡Feliz April Fools! No te preocupes, tu navegación siempre es segura. Estamos completamente encriptados usando protocolos HTTPS".