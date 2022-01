El polémico tiktoker Naim Darrechi, el youtuber que engañaba a sus parejas para acostarse con ellas sin preservativo, ha vuelto a la palestra de las redes sociales con un polémico mensaje antivacunas.

El joven, que tiene 26 millones de seguidores, ha compartido ahora un mensaje contra las vacunas contra el COVID-19, negándose a inyectarse los sueros y asegurando que "me vais a hacer hablar de algo que me tendría que haber informado".

"¿Cómo que me vacune? No quiero. Respeta", dice en uno de los momentos compartidos en redes sociales.

"Que no quiero, que no me da la gana. No me voy a vacunar, voy a vacunar a tu madre", dice en otro momento, donde también asegura que la mayoría de la población se ha vacunado solo porque no podrían entrar a bares y restaurantes.

Y a pesar de que reconoce que no sabe de lo que habla, asegura que cada medicamento tiene décadas de estudio y que las vacunas contra el COVID-19 no porque "tú vacunado y yo no vacunado contagiamos lo mismo".

El crítico mensaje de Iñaki López

El presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha sido uno de los cientos de usuarios que han mostrado su indignación ante las declaraciones del tiktoker. López selecciona un momento concreto del vídeo, cuando reconoce que habla de un tema del que no se ha informado. "Todo bien", dice, irónico.